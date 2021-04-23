Çekmeköy'de çocuk Belediye Başkanı ve Kaymakam vatandaşları selamladı

Çekmeköy Belediyesi'nin resmi araçlardan oluşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konvoyuna vatandaşlar evlerinin balkonlarından ve camlarından Türk Bayrakları sallayarak eşlik etti. Polis arabaları, polis motosikletleri, zabıta ve jandarma arabalarından oluşan konvoyda, klasik otomobiller ve üstü açık otobüs de yer aldı. Marşlar ve bayram anonsları eşliğinde Çekmeköy'ün cadde ve sokaklarını dolaşan konvoyda, çocukların çok sevdiği Çekmeköy Çocuk Dergisi Karakterleri Bilge ve Kağan'ın maskotları da yer aldı.

Konvoyun en önünde yer alan üstü açık klasik arabada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan'dan bir günlüğüne koltuğunu devralan Eymen Mut ve Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'dan bir günlüğüne görevi devralan Muhammed Talha Yılmaz vatandaşları selamladı.



5 saat süren kortejde Çekmeköy'ün cadde ve sokakları dolaşılarak pandemi döneminde kalabalık etkinliklerden uzak kalan vatandaşlara biz nebze de olsa bayram coşkusu yaşatıldı.