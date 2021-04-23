Cumhuriyetimizin 100. yılını sivil anayasa ile karşılayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu'nda yeni anayasa, antidemokratik girişimler ve sözde Ermeni soykırımı iftirası ele alındı.Toplantıya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, sözde 'Ermeni soykırımı' yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirmiştir" bilgisini verdi. Altun, açıklamasında, "Çankaya Köşkü'ndeki toplantıda Kurul üyeleri, 'yeni anayasa', 'antidemokratik girişimler' ve 'sözde Ermeni soykırımı iftirası' konuları üzerine fikir teatisinde bulundu" bilgisini verdi. Altun, şunları kaydetti:Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla değil milletimizin kararıyla yeni ve sivil bir anayasa ile karşılamak istediklerini ifade etmiş, ülkemizin ihtiyaçlarına, milletimizin beklentilerine uygun yeni anayasa yapımı için var güçleriyle çalışacaklarını belirtmiştir. Milli iradeye sahip çıkarak demokrasi karşıtı her türlü girişim ve söylemle kararlı şekilde mücadele edeceklerinin altını çizen Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin ilerleyişinin hiçbir şekilde durdurulamayacağını dile getirmiştir.Yeni ve sivil bir anayasanın milletimizin beklentisi ve ülkemizin ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kurul üyeleri, Türkiye için tarihi öneme sahip yeni anayasanın ülkemizin birliğini, gücünü, istikrarını, güvenliğini, kazanımlarını pekiştirecek bir çerçevede ve mümkün olan en geniş uzlaşı süreciyle hazırlanması üzerine görüşlerini dile getirmişlerdir.Demokrasimizi hazmedemeyen antidemokratik zihniyetin temsilcilerinin türlü sıfatlarla kendilerini hala gösterebildiğini belirten Kurul üyeleri, Türkiye'nin 2002 sonrası yaşadığı demokratikleşme adımlarının önemine işaret ederek, 15 Temmuz darbe girişiminde milletimizin siyasi iradesine nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya gösterdiğini, darbe ve vesayet heveslilerinin bundan sonra asla umduklarını bulamayacağını vurgulamışlardır.Sözde 'Ermeni soykırımı' iftirasına karşı atılacak adımları değerlendiren Kurul üyeleri, ayrıca Yunanistan'ın Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege konularında olumsuz tutumu ile Batı Trakya'daki Türk azınlığa yönelik baskılarını da ele almışlardır.Başkan Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun hayatını kaybetmesi dolayısıyla oğlu ve Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Mahamat İdris Deby Itno'yu telefonla arayıp taziyelerini iletti. Erdoğan, Türkiye'nin bu zor döneminde her daim olduğu gibi Çad halkının yanında durmaya devam edeceğini ifade etti.