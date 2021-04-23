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Giriş Tarihi: 23.4.2021 18:15 Son Güncelleme: 23.4.2021 18:16

'ndan 'e sert tepki: Kışkırtıcı eylemler kaygı verici

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Kışkırtıcı eylemler kaygı verici

, yasadışı yerleşim birimlerinde yaşayan ırkçı gruplar tarafından Kudüs'teki Eski Şehir Kapısı önünde gerçekleştirilen kışkırtıcı eylemlerin, tehlikeli ve kaygı verici olduğu belirtildi.

Türkiye, Kudüs'teki Eski Şehir Şam Kapısı önünde gerçekleştirilen kışkırtıcı eylemlerin kaygı verici olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim birimlerinde yaşayan ırkçı gruplar tarafından dün (22 Nisan) Kudüs'teki Eski Şehir Şam Kapısı önünde gerçekleştirilen kışkırtıcı eylemler tehlikeli ve kaygı vericidir. Çatışmalarda çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasından ve bunlardan bir kısmının İsrail güvenlik güçlerince gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz.

İSRAİL YÖNETİMİ'NE ÇAĞRI

İsrail Yönetimi'ni Filistinli sivillerin ırkçı yerleşimcilerin saldırılarına karşı korunması ve Ramazan ayında kışkırtma ve nefret yerine huzur ve hoşgörü ortamının tesis edilmesi hususunda tedbir almaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Kışkırtıcı eylemler kaygı verici
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