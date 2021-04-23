Diyarbakırlı bur grup çocuk 23 Nisan’ı yaşadıkları sitede kutladı

Pandemi nedeniyle bu yıl yapılmayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Diyarbakır'da bir grup çocuk yaşadıkları sitede kendi aralarında coşkulu bir şekilde kutladı.

Atatürk'ün tüm Dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapalı olması ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle coşkulu kutlamalar yapılamadı. Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından kutlamalar sınırlı bir şekilde yapılırken, Diyarbakır Kayapınar ilçesinde bir grup çocuk yaşadıkları sitenin bahçesini süslediler. Ardından çocuklar, ezberledikleri 23 Nisan şiirlerini okurken, kutlamaları coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Çocukların organize ettiği kutlamalar, eski günleri aratmayacak şekilde yapıldı.