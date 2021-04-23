Emine Erdoğan "Kalbe Dokunan İlmek" sergisini ziyaret etti

Ütü sobası, dikiş makinesi, fener, ayna, takı ve kemer çeşitleri gibi Osmanlı'nın günlük kullanım eşyalarından örneklerin de bulunduğu sergide, çerçeve, hat yazı ve ferman gibi İmparatorluğun tamamlayıcı unsurları da yer alıyor.

Osmanlı ile özdeşleşen dival işlemelerinden oluşan bindallılar, elbiseler, bohçalar, yatak örtüleri ve sedir takımları ile Türk işi işleme örneklerinin sunulduğu serginin yazma ve tülbent koleksiyonu da oya, işleme ve yörelerine göre tasnif edilen yüzlerce parçayı içeriyor.

Sergide, Osmanlı'dan bugüne akçe, mühür, tütün ve madalya keselerinden oluşan parçalar da bulunuyor.