Hastalarla temas en aza indirildi!

Koronavirüsle mücadele devam ederken Coşkunöz Holding'e bağlı bilgi teknolojileri şirketi CITS, Coşkunöz A-Ge Merkezi ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi iş birliğiyle acil servislerde kullanılmak üzere, sağlık çalışanlarının hastalarla temasını en aza indiren bir tıbbi cihaz geliştirdi. Cihaz, bir sağlık çalışanının desteğine gerek kalmadan, acile başvuran hastanın ateş ve oksijen satürasyonunu dijital olarak ölçerken, pandemiye yönelik ayırıcı tanı sorularını da hastaya yöneltiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde kullanılmaya başlanan cihaz, triaj süresini de kısaltarak başvuran hastayı ilgili polikliniğe yönlendiriyor.



Pandemi başladığından bu yana sağlık-sanayi iş birliği çerçevesinde geliştirdiği çeşitli medikal ürünleri sağlık çalışanlarının kullanımına sunan Coşkunöz Holding, bu kez de Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Translasyonel Tıp Anabilim Dalı ile Holding'e bağlı bilişim şirketi CITS ve Coşkunöz Ar-Ge Merkezi'nin ortak çalışmasıyla geliştirilen PandeMİK isimli akıllı cihaz projesinde yer aldı. Cihaz, pandemi ortamında hastaların triajını izole şekilde ve dijital olarak gerçekleştirmeye imkân veriyor.



Medikal kiosk ünitesinde çalışan ve pandemiye özgü tanı sorularını içeren yazılım ile ateş ölçer ve oksimetre cihazlarından oluşan PandeMİK, dokunmatik ekranla çalışıyor. Cihaz, hasta-sağlık çalışanı temasını en aza indirerek hastaların doğru polikliniğe en hızlı şekilde yönlendirilmesini sağlıyor. PandeMİK, dijital termometre ile ateş, puls oksimetre ile oksijen satürasyonu ölçümü yaparak hastaya Sağlık Bakanlığı'nın pandemi tarama algoritmasında yer alan soruları yöneltiyor. Cihaz, kısa sürede triajı tamamlayarak hastayı cep telefonuna gönderdiği SMS ile uygun polikliniğe yönlendiriyor.



Sağlık alanındaki iş birliği ve Ar-Ge çalışmalarını Coşkunöz Holding'in ülkemize karşı sorumluluğu olarak gördüklerini ifade eden CITS Genel Müdürü Ertan Göral, "Pandemi sürecinde Ar-Ge merkezlerimiz kesintisiz olarak çalışmaya devam etti ve sağlık sektörü için pek çok ürün geliştirdik. 70 yıllık sanayi tecrübemizi, mühendislik ve üretim gücümüzü sağlık çalışanlarının hizmetine sunduk. Bu çalışmanın son örneği sağlık çalışanlarına bulaş riskini en aza indiren ve acile gelen hastanın hızlı bir şekilde ilgili polikliniğe yönlendirilmesini sağlayan PandeMİK oldu. Covid-19 salgını, sağlık ekipmanı ve tıbbi malzemede yerli üretimin önemini hepimize gösterdi. pandemi tedbirlerini kesintisiz uygulamaya devam ederken, çok zor koşullarda hizmet verilen sağlık sektörüne faydalı olacak projeler üretmeyi, sağlık-sanayi iş birliği kapsamında yeni ürünler geliştirmeyi çok önemsiyoruz. " ifadesini kullandı.



Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise "Sağlık-Sanayi iş birliği çalışmaları çerçevesinde Coşkunöz Holding'in bilişim şirketi CITS, Coşkunöz Ar-Ge Merkezi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Translasyonel Tıp Ana Bilim Dalı ortaklığında acil servislerde hastaların triajını dijital olarak gerçekleştirebilecek akıllı cihaz geliştirildi. Çalışmada emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.



Patent ve Etik Kurul başvuruları yapılan cihaz, pilot olarak Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı. Cihazın daha sonra diğer hastanelerde kullanımının yaygınlaşması ve pandemiyle mücadeleye katkı sağlaması bekleniyor.