Hastanedeki çocukların bayramı kutlandı

Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, hastanede tedavi gören çocukların bayramı kutlandı. Bayram vesilesiyle, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, çocuk servisi ile çocuk cerrahisi bölümü bayraklarda donatıldı, balon ve çeşitli süslerle süslendi. Servislerde tedavi gören çocukların, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" kutlaması yapıldı. Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuk servisi ile çocuk cerrahisi servisi girişi süslenerek kurumumuzda tedavi alan çocukların "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" kutlaması yapıldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemiz ve dünya çocuklarına armağan ettiği " Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. Yıldönümü kutlu olsun."