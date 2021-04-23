HDP’nin ‘öldü’ dediği oğlum yaşıyor

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 29'a yükseldi.Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Evlatlarımızı istiyoruz", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Kahrolsun PKK" yazılı dövizler taşıdı.Eyleme yeni katılan Saliha Mert de "Oğlumu PKK kaçırdı. Bugün oğluma kavuşmak için buradayım. Onu almadan da buradan gitmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Mert, Bitlis'in HDP'li Yolalan Belde Başkanı Felemez Aydın'ın, telefonla kendisini arayıp, oğlunun öldüğünü söylediğini belirterek, "Madem öldü, ölüsünü verin dedim, bir süre sonra başkası arayıp, oğlun yaşıyor dediler.. Bunlar yüzünden artık Kürtçe konuşmak istemiyorum" dedi.