İBB metro çalışmalarında yerinde sayıyor! 21 ayda toplam yüzde 7 ilerleme sağlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 23 Haziran 2019 seçimi sonrasında göreve gelir gelmez ilk iş olarak yapımı devam eden ve ihalesi yapılmış tüm projeleri durdurmak oldu. 4 ay sonra ise 'Biz yapmaya başladık' diyerek AK Parti döneminden kalan projeleri sahiplenmeye başladı.

Bir süre duran metro şantiyelerindeki çalışmalar ise vatandaşlardan gelen yoğun tepkiler sonrasında Aralık 2019 yılında tekrar başlatıldı. İBB yönetimi çalışmaların ve yüklenici firmanın hazır bekletildiği şantiyelerde 'Durdurulmuştu biz kaynak bulduk yeniden çalışmaları başlatıyoruz' iddiasında bulunmuştu. İBB'nin bu iddiasına İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı ve Tevfik Göksu, "Finansman sorununu bizim çözdüğümüz, anlaşmaları bizim yaptığımız, sizin beklettiğini kurumlarla sadece imza atmak kalmıştı. Onu da siz yapınca 'kaynak bulduk' iddiasına sarılıyorsunuz. O kaynakları da biz bulduk" diyerek İBB'nin iddialarını yalanlanmıştı.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak dün katıldığı bir televizyon kanalında, İstanbul'da yapılan metro çalışmaları hakkında verdiği bilgilerin ise gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. İşte İBB Başkanının iddiaları ve İBB'nin 21 aylık metro performans raporu:



İddia: Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattını yüzde 4 ile teslim alınarak yüzde 31 seviyesine geldi.

Gerçek: Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosu 21 aylık ilerleme yüzde 17.

İddia: Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattı durmuştu. Yüzde 4 ile devraldık yüzde 24'e ulaştık.

Gerçek: Çekmeköy-Sultanbeyli- Sarıgazi-Yenidoğan metrosu 21 aylık ilerleme yüzde 11.

İddia: Kaynarca- Pendik-Tuzla hattı yüzde 0, yüzde 6 seviyesine geldi.

Gerçek: Kaynarca- Pendik-Tuzla metro hattı 21 aylık ilerleme yüzde 1.

İddia: Kirazlı-Halkalı Hattı yüzde 3,5 seviyesindeydi. Şu anda yüzde 24 seviyesine ulaştı.

Gerçek: Kirazlı-Halkalı metro hattında 21 aylık ilerleme yüzde 0.

İddia: İkitelli-Ataköy hattını yüzde 36 ile aldık yüzde 72'yle devam ediyoruz şu anda.

Gerçek: İkitelli-Ataköy hattı 21 aylık ilerleme yüzde 19,7.

İddia: Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt hattını 2017'de ihalesi yapılmış bu hattı mayıs ayında başlatabiliyoruz.

Gerçek: Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt hattı 21 aylık ilerleme yüzde yüzde 0.

İddia: Dudullu-Bostancı hattını yüzde 58 ile ki bunlar durmuştu bu arada yüzde 78'e ulaştı.

Gerçek: Dudullu-Kayışdağı-İçerenköy-Bostancı metro hattı 21 aylık ilerleme yüzde 5,4.

İddia: Rumeli-Hisarüstü-Aşiyan hattını yüzde 25 ile aldık. Yüzde 70'e geldik.

Gerçek: Rumeli-Aşiyan Feniküleri 21 aylık ilerleme yüzde 19.



Açıklanan verilerde ise İBB tarafından yapılması gereken metroların ilerleme oranı son 21 ayda toplamda yüzde 7 olarak gerçekleşirken Türkiye genelinde yatırımlarına hız kesmeden devam eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sadece İstanbul'da yaptığı metro yatırımları son 21 ayda yüzde 39 ilerlediği görüldü.