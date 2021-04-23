İftar sonrası aşı kuyruğu

SağlıkBakanı Fahrettin Koca'nın aşı çağrısının ardından vatandaşlar, hastanelere akın etti. Biran önce aşı olmak isteyen vatandaşlar, özellikle iftar sonrası hastaneler önünde kuyruk oluşturdu. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aşı yaptıran Ahmet Gürsoy "Kalabalıktı, yaklaşık 50 metre bir kuyruk vardı" dedi. İsmini vermek istemeyen bir kişi ise "İçerideki kuyruğun fazlalaşmasından dolayı sosyal mesafe kayboluyor" diye konuştu. Aşı için Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni tercih eden Emel Tuncer de "Dünyadaki bütün salgın hastalıklar aşılarla önlendi. Olmayanlara da üzülüyorum" dedi.