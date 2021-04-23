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Giriş Tarihi: 23.4.2021 15:35

İnternet kafede 26 kişiye 90 bin liralık sosyal mesafe cezası!

EMİR SOMER EMİR SOMER
İnternet kafede 26 kişiye 90 bin liralık sosyal mesafe cezası!

’da bir internet kafede sosyal mesafe kurallarına uymayan 26 kişiye 90 bin lira ceza kesildi. İnternet kafe mühürlendi.

İstanbul'da bir internet kafede sosyal mesafe kurallarına uymayan 26 kişiye 90 bin lira ceza kesildi. İnternet kafe mühürlendi.

İstanbul Emniyeti; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü. Gece saat 01:00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde açık olan bir internet kafe kontrol edildi. İçeride 9'u pasaportsuz 15 yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 35 kişinin bulunduğu tespit edildi. Sosyal mesafe kurallarına uymayan 26 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" gereğince 90 bin 194 lira idari para cezası kesildi. İnternet kafe İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi.

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İnternet kafede 26 kişiye 90 bin liralık sosyal mesafe cezası!
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