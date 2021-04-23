10 şuphelinin gözaltına alındığı  FETÖ operasyonunda terörist başı imzalı saat bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'nun haberleşme ağı olan Bylock kullanıcısı olduğu ve itirafcılar tarafından verilen ifadelerden hareket ederek kimlikleri tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Polis ekipleri, İstanbul merkezli İzmir, Tekirdağ ve Kırklareli'de sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yaptı.







İHRAÇ ÖĞRETMEN VE VERGİ MÜFETTİŞİ



Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin ihraç öğretmen, ihraç vergi müfettişi ve özel sektörde çalışan kişilerden oluştuğu öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin örgütün mahrem ve bölge yapılanmasında sorumlu oldukları belirlendi.



TERÖRİST BAŞI İMZALI SAAT BULUNDU



Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 18 şüpheliden 10'u gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis ekipleri şüphelilere ait adreslerde uzun süre arama yaptı. Aramalarda eski bir asker olan ve FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasında mahrem imam olduğu öğrenilen ve şuanda özel sektörde çalışan bir kişide terörist başı imzalı saat ele geçirildi. Ayrıca aramalarda F serisi dolar da bulundu.



Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.