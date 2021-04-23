Kabaktepe 101 çocuğun bayramını kutladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında aralarında şehit çocuğu, yetim, engelli, roman ve özel yetenekli çocukların da bulunduğu 101 çocukla video konferans yöntemiyle buluştu. Çocukların enstrüman çalarak, şiir okuyarak renk kattığı etkinlikten oldukça memnun kalan Kabaktepe, "Sizler, bu ülkenin geleceğisiniz. Büyük ve Güçlü Türkiye'yi inşa etmek için bugün attığımız adımları devam ettirecek, bayrağımızı daha yükseklere taşıyacak olanlar sizlersiniz. Hepinize güveniyoruz ve hepinizi seviyoruz" dedi.



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 23 Nisan'ın 101'inci yıl dönümünü çocuklarla birlikte kutladı. AK Parti İstanbul İl Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlik kapsamında İl Başkanı Kabaktepe, aralarında şehit çocuğu, yetim, engelli, roman ve özel yetenekli çocukların da bulunduğu 101 çocuk ile video konferans yöntemiyle görüştü.



KABAKTEPE: "BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ İNŞA ETME HEDEFİYLE BÜYÜMELİSİNİZ"



Tek gayelerinin ülkenin ve milletin geleceği olan çocuklara daha müreffeh ve bağımsız bir ülke bırakmak olduğunun altını çizen Kabaktepe: "Nasıl ki bizden önce ki ecdadımız bu toprakları bize vatan kılabilmek için büyük bedeller ödedi, biz de aynı bedelleri ödemekten asla kaçınmadan sizlere daha yaşanılabilir ve bağımsız bir Türkiye bırakmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz ve çalışacağız. Fakat bir abiniz olarak sizlerden hassaten bir ricam var, kadim değerlerimizden asla taviz vermeden daha çok çalışmalı, kendinizi her alanda geliştirmeli, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme hedefiyle büyümelisiniz. Çok okumalı ve çok sorgulamalısınız. Ailenize, çevrenize, doğaya ve tüm canlılara karşı saygılı olmalısınız. Sizler, bu ülkenin geleceğisiniz. Ülkemiz, en büyük önceliğimizdir. Şanlı al bayrağımızı daha yükseklere taşıyacak olanlar da sizlerseniz. Bunu başaracağınıza, bu uğurda gayret sarf edeceğinize inanıyoruz. Siz de kendinize inanın, hedefinize odaklanın ve çalışın. Şüphe yok ki başaracaksınız. Her biriniz bu ülke için çok önemlisiniz. Sizi seviyoruz" dedi.



KABAKTEPE: "ÜLKEMİZİN KALKINMASI İÇİN TERİMİZİN SON DAMLASINA KADAR ÇALIŞIYORUZ"



AK Parti olarak özellikle çocukların eğitimi alanında 20 yılda ülkemizin çok büyük mesafe kat ettiğini söyleyen Kabaktepe, Fatih Projesinden, yeni derslik yapımlarına, eğitim yardımlarından, ücretsiz kitap ve kırtasiye desteğine, müfredat niteliğinden öğretmen sayısının artırımına kadar birçok farklı başlıkta çocukların yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti. Sadece çocukların değil annelerin, gençlerin ve engellilerin, şehit yakını ve gazilerin, yaşlıların ve yetimlerin refahı ve yaşam kalitesinin en büyük banisinin AK Parti olduğunun altını çizen Kabaktepe, çocuklardan bir ricada bulundu: "Biz bugün sizlerin abileri, amcaları olarak yarın rahat ve huzurlu bir yaşam sürebilmeniz adına mücadele ediyor ve terimizin son damlasına kadar çalışıyoruz." diye konuştu.

Ardından çocuklara da söz hakkı veren Kabaktepe, bir süre onlarla sohbet etti. Kimi çocuk klarnet ve piyano çalarak kimi çocuk şiir okuyarak kimi de şarkı söyleyerek etkinliğe renk kattı. Çoğu ilkokul çağında olan çocukların bu denli yetenekli olmaları, sanata, spora ve edebiyata karşı ilgi duymaları karşısında çok büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Kabaktepe, çocukların ailelerini tebrik ederek bu yetenekli çocukların ülkemizin geleceği adına çok büyük umut vadettiğini kaydetti.

Program, Duygu Coşkun isimli bir öğrencinin okuduğu Neşet Ertaş'ın "Neredesin Sen" isimli türküsü ile son buldu.