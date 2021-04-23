Kartal'ın balığı avladığı o anlar!

Şanlıurfa'da Balık Kartalı avlanma anı görüntülendi. Kuşların önemli göç yolları üzerinde bulunan Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Atatürk Barajında Şanlıurfalı doğa fotoğrafçısı Yusuf Özbey tarafından Balık kartalı (Western Osprey ) av anı görüntülendi.

Havada süzülürken kartalı gören Yusuf Özbey onun su üzerinde balık arayan bir Balık kartalı olduğunu görünce deklanşöre basarak bu eşsiz av sahnesini görüntüledi. Göçmen bir kuş olan Balık kartalı Afrika'dan dönerken göç yolunda Türkiye'den de geçtiği için nadir görülüyor.