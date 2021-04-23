Kayseri'ye yeni bağlantı yolları yapılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesi üzerinden Erciyes ve Develi'ye bağlanacak 8 kilometrelik yol ve Hacılar ile Hisarcık arasında yapılan 5 kilometrelik yolda çalışmaları denetledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte Hacılar'ı Erciyes Tekir Yaylası üzerinden Develi'ye bağlayan ve yaklaşık 92 milyon TL'ye mal olacak yol çalışmalarını inceledi.

8 KİLOMETRE UZUNULĞUNDA 30 METRE GENİŞLİĞİNDE

Yapılan yeni bağlantı yollarının 8 kilometre uzunluğunda 30 metre genişliğinde olduğunu belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Daha önceki kazaları da göz ardı etmeden bu projeyi hayata geçiren ve ihalesini yapan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Hem yolun fiziki iyileştirilmesi, hem standartların yüksek olması ki yaklaşık 30 metre eninde 8 kilometrelik Tekir'e ulaşacak bir güzergâhımız hayata geçirilmiş olacak" dedi.

KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Yol çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını vurgulayan Büyükkılıç, "Herhangi bir sıkıntı yok, müteahhitlerimiz harıl harıl çalışıyorlar, ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Şehrimize, Hacılar'ımıza Erciyes projemizin en önemli parçası olan bu güzel bölgemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise; "8 kilometrelik bir yoldan, 30 metrelik genişlikten bahsediyoruz. Bu yol sadece Hacılarımızın değil, büyük projemiz Erciyes'in önemli hatlarından birisi. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

HİSARCIK İLE HACILAR ARASINDAKİ YOL ÇALIŞMALARINI DA İNCELEDİLER

Başkan Büyükkılıç, Başkan Özdoğan ile birlikte Erciyes'in eteklerindeki iki önemli yerleşim yeri Hisarcık ve Hacılar arasındaki yolun genişletme ve iyileştirilme çalışmalarını da inceledi. Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, bu yolun 30 Ağustos Zafer Bayramı'na bir hediye olmasını planladıklarını belirterek, "Hacılar ile Hisarcık arasında yol çalışmalarının yapıldığı yerdeyiz. Daha önce doğalgaz, elektrik, KASKİ'mizin kanal, su çalışmaları tamamlandı. Şimdi istinat duvarları çalışmalarımız yapılıyor, duvar yapıları Haziran'a bitecek deniliyor, Temmuz'un sonu, Ağustos gibi de nasip olursa yol hizmete açılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mıza bir hediye olsun, bize yakışan bir çalışma olsun dedik. Şehrimizin trafiği açısından önemli bir ağı böylece hayata geçirmiş olacak, Allah kaza bela vermesin" şeklinde konuştu.

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