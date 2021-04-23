Kilitli kapılar ardında 'evet' oyu baskısı! Belediye Meclis üyeleri odaya kilitlendi

Ayvalık Belediyesinde yaşanan skandal CHP'nin demokrasiden uzak olan çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. CHP bünyesindeki belediye meclis üyelerinden bazılarının parti binasında kilitlenerek, belediye meclisi oylamasında istenen gündem maddelerine 'evet' oyu kullanmalarına yönelik baskı gördükleri ortaya çıktı. Skandal olayların gün yüzüne çıkmasıyla birlikte panik içinde basın toplantısı düzenleyen CHP Ayvalık teşkilatı, olayları yalanladığı sırada CHP'li İsa Aslan dayanamayıp isyan etti.

"KAPIYI ÜZERİMİZE KİLİTLEDİNİZ"



Nisan ayı olağan meclis toplantısı öncesinde parti binasında bir imar alanı ile ilgili konuda kendilerine "evet" oyu kullanmaları konusunda baskı yapıldığını belirten İsa Aslan, " Ben ve bazı CHP'li Meclis üyesi arkadaşlarım buna itiraz ettik. Yaşanan gerginlik sonrası toplantı yapılan salonun kapıları üzerimize kilitlendi. Konuyu yargıya taşıyacağım. Yaşanan tüm olayları geniş çapta bir açıklamasıyla kamuoyuna duyuracağım" dedi.

YALANLAMA TOPLANTISI



CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı ise olayların üzerini örtmek için acil bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda anlatılanların yalan olduğunu söyleyen Şalmanlı'nın konuşması sırasında CHP'li İsa Aslan kameraların önüne atlayarak, "Hayır yalan değil. Kamuoyuna yalan yanlış bilgiler veriyorsunuz. O toplantıda kapı kilitlendi ve birisi anahtarı alıp cebine koydu. Bunun sebebi de dışarıya hiç kimsenin çıkmamasını sağlayabilmekti. Amaçları da o toplantıda neden 'evet' demediğimiz sorgulanmak istenildi. Bizde rahat konuşmak isteyince bize bu baskı yapıldı" diyerek tepki gösterdi.