Konteyner’de kumar oynarken yakalandılar

Kocaeli Darıca İlçesinde Koronavirüs salgınının yayılımını engellemek amacıyla alınan tedbirlere uyulması için gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, yol kenarında bulunan bir konteynır içerisinden gelen sesler, polis ekiplerinin dikkatini çekti. Konteynırda yapılan kontrollerde, içeride maske ve mesafe kurallarına uymayarak kumar oynayan 11 kişi yakalandı.

Şahısların her birine maske ve mesafe tedbirlerine uymamanın yanı sıra kumar oynamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de idari para cezası uygulandı. Masada bulunan iskambil kağıtları ile kumar paralarına el konulurken, İşletme sahibi hakkında kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak suçlarından da adli işlem başlatıldı.