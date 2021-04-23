Koronavirüs tedavisine umut olacak ilaç

TÜBİTAKCOVID-19 Türkiye Platformu bünyesinde geliştirilen ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Serdar Durdağı'nın yürütücü, İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Güzel'in koordinatör araştırmacı olarak katkı verdiği proje, koronavirüs mücadelesine umut oldu. Projede astım ve alerji tedavisinde kullanılan bir ilacın preklinik testlerinde koronavirüs tedavisinde güçlü bir etkiye sahip olduğu belirlendi. 380 gönüllü üzerinde Faz-2 çalışmalarına başlanılan projede yapılan preklinik çalışmalarda 'Montelukast' adlı molekülün virüsün sağlıklı hücre üzerindeki etkisini 20 saate kadar ötelediği gösterildi.