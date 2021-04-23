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Giriş Tarihi: 23.4.2021 14:06

Koronaya yenilen öğretmen 'nde toprağa verildi

İHA
Koronaya yenilen öğretmen Kocaeli'nde toprağa verildi

’da öğretmenlik yapan 45 yaşındaki , koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Yorulmaz, kurtarılamadı. Talihsiz öğretmen, bugün memleketi ’nde gözyaşları arasında sonsuzluğa uğurlandı...

İskenderun'da müzik öğretmenliği yapan Murat Nuri Yorulmaz (45), yaklaşık 3 hafta önce korona virüs salgınına yakalandı. Evinde tedavi gören öğretmen Yorulmaz'ın durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.

Burada yoğun bakıma alınan Yorulmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yorulmaz'ın cenazesi, memleketi Kocaeli'nin Körfez ilçesine getirildi.

3 çocuk babası olan Yorulmaz, İlimtepe mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

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Koronaya yenilen öğretmen Kocaeli'nde toprağa verildi
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