Köylüler tarım ve hayvancılık konusunda bilgilendiriliyor

Ardahan'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında merkez mahalle ve köy muhtarlarını bilgilendirme toplantısı düzenleyen Vali Hüseyin Öner, alınması gereken tedbirler hakkında konuştu. Toplantının açılışında yaptığı konuşmada muhtarlara, koronavirüs salgınının ciddi bir hal aldığını ve tedbirlere daha sıkı uyulması gerektiğini söyledi.





"SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARININ DENETİMİ ÇOK ÖNEMLİ"



Konuşmasında köylerdeki vaka artışına dikkat çeken Vali Öner, sokağa çıkma kısıtlamalarının denetiminin çok önemli olduğunu belirtti ve şöyle devam etti: "En sağlıklı, başarılı ve etkin kamu hizmetini ancak dayanışma içerisinde olursak verebiliriz. Hastalık çok artıyor, sizlerden ricam duyarlı olalım. Karantinaya alınan köylerde vatandaşların kurallara uymasını sağlayalım. Ben sizden kolluk birimlerimize, sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmanızı istiyorum. Bu hastalığın önünü inşallah Ardahan'da hep birlikte alalım ve yeniden sağlıklı günlerimize kavuşalım".





"ARDAHAN BİR TARIM VE HAYVANCILIK ŞEHRİ"



Köylerde yaşayan vatandaşların tarım ve hayvancılık alanındaki hibe programları ve teşvikler konusunda bilgilendirilmesinin önemine değinen Vali Öner, bu konuda köy muhtarlarına çok iş düştüğünü belirtti. Öner, Ardahan'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu ifade etti ve "Ekonomimizin tarıma ve hayvancılığa bağlı olması sebebiyle, mahalle ve köy muhtarlarımız aracılığıyla Tarım Müdürlüğümüz ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) tarım ve hayvancılıkla ilgili ne tür hizmetleri ve hibe programları olduğu, hangi alanlarda hibe desteği sağladıkları hakkında kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı bilgilendirmek istedik. Vatandaşlarımız, gerek Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve gerekse TKDK ve SERKA kurumlarımıza müracaat ederek hibeler ve teşvikler konusunda daha geniş bilgi alabilirler. Köylerde vatandaşlarımıza bunu anlatmanızı istiyorum" şeklinde konuştu.



İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Ulaş Şentürk'ün koronavirüs salgınıyla mücadele, aşı çalışmaları ve diğer konular hakkında sunum yaptığı toplantıda, muhtarlara teşvikler hakkında bilgilendirme yapıldı ve muhtarların talepleri dinlendi. Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Neşat Ulutaş, TKDK ve SERKA yetkilileri de hibe programları, teşvikler ve tarım ve hayvancılık alanında sunulan diğer hizmetler noktasında sunumlar yaparak muhtarları bilgilendirdi.