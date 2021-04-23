Kucağında çocuk varken silahlı saldırıya uğradı

Beyoğlu'nda kucağında 4 yaşlarındaki çocuğu ile yürüyen A.K. isimli şahısa kimliği henüz belirlenemeyen iki şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kucağında çocuğu olduğu halde silahlı saldırıya uğrayan şahısta silahını çekip ateş edince çatışma yaşandı. Yaralananın olmadığı çatışmada şahıslar kaçarak kayıplara karıştı.



Olay saat 15:45 sıralarında yaşandı. Tarlabaşı Bulvarı Mis Sokakta, kucağında 3-4 yaşlarındaki çocuğuyla yürüyen A.K.'ye 2 kişi silahlı saldırıda bulundu. Baba da silahını çekerek saldırganlara karşılık verdi. Bu sırada saldırıya uğrayan baba "Kucağımda çocuk var" diye bağırdı. Daha sonra 2 kişi oldukları belirtilen saldırganlar kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri baba ve oğlunu polis merkezine götürdü. Olay yeri incelemesi yapan polis sokakta 13 adet boş kovan buldu. Polisin olay sonrası başlattığı soruşturma sürüyor.