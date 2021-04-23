Milli insansız savaş uçağında hedef 2023

ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığına ilişkin Ankara'ya bildirimde bulunduğunu açıkladı. Böylece F-35'ler tekrar gündeme geldi. Milli SİHA'ların mimarı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, F-35'lerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bayraktar, Milli İnsansız Savaş Uçağı projesine hız verdiklerini ve 2023'te ilk uçuşun gerçekleşebileceğini söyledi. Bayraktar, kendilerinin bu alanda çalıştığını ve ilk uçaklarının prototipini 2023'te uçurmayı umduklarını söyledi.F-35'lerin bize verilmemesinin bugün dezavantaj gibi gözükse de ileride milli savunma sanayii için en hayırlı işlerden biri olabileceğinin altını çizen Selçuk Bayraktar, F-35'lerin dezavantajlarını anlattı:Yurtdışından tedarik edeceğimiz, yazılımına tümüyle vâkıf olamadığımız dijital bilgisayarların yönettiği, pilotun bastığı tetiğin ne yapıp yapmayacağına karar veren yabancı görev bilgisayarı ve yazılımı olan böylesine bir sistem, bizi bağımsız kullanım açısından ciddi kısıtlamalara maruz bırakabilir.Bunun yanında tedarik, işletme, bakım maliyetleri düşünüldüğünde yıllara sari on milyarlarca dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Evet, bugün itibarıyla o kapasiteye sahip bir uçak geliştirmemiz belki 15-20 yıl sürecektir. Geliştirilecek milli platformun tedarik, işletme, bakım ve idame maliyetleri her halükârda F-35'ten daha az olacaktır.Yurtdışından tedarik edilecek, içinde vâkıf olamadığımız onlarca aviyonik, uçuş ve görev bilgisayarı bulunan bir sistem ile muhtemel kullanım kısıtları ve potansiyel ambargoları da düşündüğümüzde milli muharip platform bize bağımsız kullanım imkânı sağlayacaktır. Lakin 15-20 yıl sonra geliştirmiş olacağımız hava aracı da o döneme kadar geliştirilen hava araçlarından bir nesil geride kalabilir. Bunun yerine dünyanın halihazırda gittiği yere, geleceğin oyun değiştirici gücü olacak daha düşük maliyetli, yapay zekâyla donatılmış insansız savaş uçaklarına, bu sistemlerin sürü kullanımı gelişmiş otonomi ve akıllı kullanım alanlarına çalışmamız, S/İHA platformlarımızda olduğu gibi bizi bu alanda da dünyada lider ülkeler arasına sokabilir.Bayraktar, Milli İnsansız Savaş Uçağı projesine hız verdiklerini belirterek "Hedefimiz, 2023'te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek. Bu alanda çalışmak isteyen gençlerimize ve genç girişimcilerimize tavsiyem, özellikle insansız platformların en kritik teknolojileri olan alanlara yönelmeleri olacaktır" dedi.Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde yürütülen proje kapsamında, Baykar tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), dün yapılan ilk atış testini başarıyla tamamladı. Bayraktar Akıncı, ilk atış testi için kanat altındaki salanlarında Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen bir adet MAM-C, bir adet MAM-L ve ilk kez kullanılan bir adet MAM-T akıllı mühimmatları ile havalandı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden yönetilen test sırasında Akıncı TİHA'dan lazer hedefleme ile gönderilen harp başlığı bulunmayan cansız test mühimmatlarının 3'ü de tam isabetle hedefleri vurmayı başardı. Bu yıl içinde ilk teslimatların gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar Akıncı TİHA projesinin seri üretim süreci başladı.Türkiye,ABD'nin hukuksuz girişimine karşı harekete geçti. Bu kapsamda şubat ayında ABD'den Arnold & Porter hukuk bürosu ile 6 ay için anlaşma imzalandı. Hukuki süreç kapsamında, Türk-i ye'nin programa girmek için ödediği bedellerin karşılanması, uçaklara ödenen miktarın karşılanması ve Türkiye'nin program içinde bulunduğu süre zarfında hem Türk hem de Amerikan şirketleri - nin kayıplarının tahsil edilmesi konuları üzerinde çalışılıyor. Diğer taraftan, ABD'nin Türkiye'ye sattığı F-35'leri kendi envanterine katma kararı sonrası modifikasyona tabi tutması, Türkiye'ye verilecek uçakların düşük donanımlı olduğu değerlendirmesine neden oldu./ANKARA