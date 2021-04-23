Pozitiflik oranı 3 ayda 3 kat arttı

Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, ocakta 5 milyon 126 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, günlük ortalama test sayısı 165 bin 382 oldu. Günlük ortalama 8 bin 671 vakanın tespit edildiği ocakta, testlerin ortalama pozitiflik oranı yüzde 5.24 olarak kayıtlara geçti. 3 milyon 543 bin 594 testin yapıldığı şubatta, pozitiflik oranı da yüzde 6.32 olarak belirlendi. Martta günde ortalama 174 bin 303 olmak üzere, toplam 5 milyon 403 bin 401 Kovid-19 testi yapıldı. Testlerin pozitiflik oranı yüzde 11.39 olarak hesaplandı. Pozitif çıkma oranı, 31 Mart'ta yüzde 16.38'e yükseldi. En yüksek pozitiflik oranı ise 14 Nisan'da yüzde 20.23 oldu. 21 Nisan'da bu oran yüzde 19.44 oldu. Verilere göre, testlerin pozitiflik oranı 3 kat arttı.Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Bunun altında yatan birinci neden, mutant virüslerin toplumda yayılmasıydı. İkincisi, hareketliliğin artmasıydı. Bu durum hastanelere çok kötü yansıyor. Virüsü kimin taşıdığını bilmiyoruz. Bilmediğimiz için temaslı olabiliyoruz. Hareketliliği azaltalım" dedi.