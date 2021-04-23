Şanlıurfa'da Cuma namazından sonra yağmur duası yapıldı

Şanlıurfa'da Ramazan ayının ikinci Cuma namazı sonrası ellerini semaya açan Müslümanlar, kuraklığın sona ermesi, bolluk ve bereket için Allah'a dua etti.

Şanlıurfa'da Nisan sonu gelmesiyle, yağmur yağmamasından dolayı yaşanan kuraklık, başta çiftçiler olmak üzere herkesi tedirgin ediyor. Şanlıurfa'da Cuma namazının ardından ellerini semaya kaldıran cami cemaati, kuraklığın sona ermesi için dua etti.

Bu kapsamda Fırfırlı Camisi'nde sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun kılınan namazın ardından vatandaşlar duaya iştirak etti. Yapılan duanın ardından yine tedbirler çerçevesinde vatandaşlar camiden ayrıldı