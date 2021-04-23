Son dakika: Galata Köprüsü'nden denize itti! Tutuklandı

Olay, Eminönü'nde Kadıköy iskelesi ile Galata Köprüsü kesişimin de geçtiğimiz gün saat 19.25 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sahilde bir kişinin denize itildiği ve çevredeki kişilerin kurtarmaya çalıştığı ihbarını alan polis ekipleri, deniz polisi, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri ile birlikte olay yerine sevk edildi.

AYAKLARINDAN TUTUP DENİZE ATTI



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis tarafından denizden çıkarılan Ahmet Uzun'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Çevredeki kişi ve görgü tanıklarından bilgi alan polis, Uzun'un zihinsel engelli olduğu iddia edilen Serkan A. tarafından ayaklarından tutularak denize itildiği bilgisini aldı. Uzun'un cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

TUTUKLANDI



Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Serkan A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şüpheli karakolda verdiği ifadesinde, 'Yaşanan olay sırasında ben orada bulunmuyordum. Ahmet Uzun'un cesedi çıkarıldığı sırada olay yerine geldim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.' diye konuştu. Gözaltının ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.