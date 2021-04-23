Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İstanbul'da vaka sayısında düşüş yüzde 20
Giriş Tarihi: 23.4.2021 19:59 Son Güncelleme: 23.4.2021 20:07

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 'da vaka sayısında düşüş yüzde 20

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İstanbul'da vaka sayısında düşüş yüzde 20

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı İl Sağlık Yöneticileri ile yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında 'da koronavirüs vaka sayılarında yüzde 20'lik bir düşüş olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka sayılarında yüzde 20'lik düşüş olduğunu açıkladı. Kısıtlamalara uyumun hissedilmeye başlandığına dikkat çeken Bakan Koca, "Birlikte başaracağız" dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık yöneticileriyle bir toplantı yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şunları ifade etti:
"İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız."

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İstanbul'da vaka sayısında düşüş yüzde 20
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA