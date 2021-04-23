SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İstanbul'da vaka sayısında düşüş yüzde 20





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık yöneticileriyle bir toplantı yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şunları ifade etti:

"İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız."