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Giriş Tarihi: 23.4.2021 15:46

Son dakika | MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz...

AA
Son dakika | MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz...

Son dakika haberi: , bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi." dedi.

Son dakika haberi.. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

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Son dakika | MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz...
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