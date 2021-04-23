Son dakika: Vebitcoin’in CEO’su İlker Baş gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Kripto para piyasasında faaliyet gösteren Thodex'ın sahibi Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar sanal parayla yurt dışına kaçmasının ardından şirket hakkında soruşturma başlatılarak mal varlığı donduruldu. Thodex'in ardından kripto para firması Vebitcoin de faaliyetlerini durdurma kararı alınca hakkında soruşturma başlatılarak tüm mal varlığı ve banka hesapları donduruldu.

İLKER BAŞ GÖZALTINA ALINDI

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şirketin Menteşe'de bulunan adresinde arama yaptı. 2017 yılında kurulan şirketin CEO'su olan İlker Baş hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan soruşturma kapsamında İlker Baş Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.