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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Yerli koronavirüs aşısında Faz-3 için tarih belli oldu! Yaygın aşılamaya geçilecek...
Giriş Tarihi: 23.4.2021 11:23

: Yerli koronavirüs aşısında Faz-3 için tarih belli oldu! Yaygın aşılamaya geçilecek...

SON DAKİKA: Yerli koronavirüs aşısında Faz-3 için tarih belli oldu! Yaygın aşılamaya geçilecek...

: Koronavirüs ile mücadelenin en önemli anahtarı olarak gösterilen aşıda Türkiye'nin de yoğun çaba ve çalışmaları sürüyor. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilmekte olan inaktif yerli koronavirüs aşısında kritik aşama olan Faz-3E geçiş tarihi belli oldu. Bu aşamada yaygın aşılama yapılması planlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Yerli Kovid-19 aşısının geliştirilmesi için sürdürülen 18 çalışmadan biri olan Erciyes Üniversitesince geliştirilen inaktif aşının Faz-3 çalışmasına mayısta başlanacak.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının 11 Mart 2020'de tespit edilmesinin ardından, salgınla mücadelenin en etkili yolu olarak görülen aşının yerli olarak üretilmesi için çalışmalara hızla başlandı.

Bu kapsamda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle devam eden 18 yerli aşı çalışması bulunuyor.

Bu çalışmalardan en hızlı ilerleyeni, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif Kovid-19 aşısı oldu. Bu aşının Kasım 2020'de başlanan Faz-1 aşamasının tamamlanmasının ardından Faz-2 aşamasına Şubat 2021'de geçildi.

Faz-1 aşamasında 44, Faz-2'de 250 gönüllüye uygulanan aşının Faz-3 çalışmasına da mayısta başlanacak. Bu dönemde yaygın aşılama yapılması hedefleniyor.

VLP AŞININ FAZ-1 ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan bir inaktif aşının Faz-1 çalışmasına devam edilirken iki inaktif aşı da Faz-1'e başlama safhasında bulunuyor.

Yerli çalışmalardan virüs benzeri parçacık (VLP) aşısının Faz-1 aşaması başarıyla devam ediyor. Faz-1 kapsamında gönüllülere birinci doz uygulamasının tamamlandığı VLP aşısında şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İntranazal sprey olarak uygulanan Kovid-19 aşısının da Faz-1 aşamasına yakında başlanması hedefleniyor.

Adenovirüs temelli bir vektör aşısının da Faz-1 aşaması için araştırma ürünü üretim çalışmaları devam ediyor.

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SON DAKİKA: Yerli koronavirüs aşısında Faz-3 için tarih belli oldu! Yaygın aşılamaya geçilecek...
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