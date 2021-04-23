Sosyal medyadan tuzağa düşürüp tecavüz etti! İstismarcının 16 yıl hapsi isteniyor

İstanbul'da sosyal medya üzerinden tanıştığı kişinin ısrarlarına dayanamayan genç kız çocuğu hayatının kâbusunu yaşadı. Olay geçtiğimiz aylarda meydana geldi. 17 yaşındaki S.N.K., isimli genç kız sosyal medyadan 22 yaşındaki M.E.S. isimli kişiyle arkadaş oldu. İkili konuşmayı sürdürdükten bir süre sonra genç adamın ısrarı üzerine buluşmaya karar verdi. Aynı gün içerisinde buluşan ikili bir süre sonra genç adamın arkadaşlarıyla kaldığı eve gitti.

EVE GÖTÜRÜP TECAVÜZ ETTİ



Evde oturdukları sırada bir şeyler içen ikili alkolün etkisiyle kendisinden geçmeye başladı. Bu sırada genç kızla birlikte olmak isteyen M.S.E., mağdur kız çocuğunun ısrarlarına rağmen tecavüze kalkıştı. Aldığı alkolün etkisiyle kendisini koruyamayan genç kız çocuğu uğradığı saldırının ardından evi terk ederek dışarı çıktı.

AİLESİ GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE ŞOKE OLDU



Yaşadıklarını ailesine anlatan genç kız sosyal medya üzerinden tanıştığı kişi ile buluştuğunu bir şeyler içmek için evine gittiğini ve tecavüze uğradığını ifade etti. Duydukları karşısında şoke olan aile kızlarıyla birlikte karakola giderek şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine gözaltına alınan istismarcı ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

16 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Genç adam karakolda verdiği ifadesinde S.N.K., ile cinsel ilişkiye girdiğini ancak bunu genç kızın kendisinin istediğini yaşının 18 olduğunu söylediği için yaptığını ifade etti. İfadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık soruşturma sonunda dosyadaki ikrar üzerine 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçu kapsamında 16 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.