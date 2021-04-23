Thodex skandalında son dakika gelişmesi! Faruk Fatih Özer'in kiraladığı araç ve plakası tespit edildi

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 20 Nisan'da İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk Tiran Uluslararası Havalimanı'na çıkış yapan şüphelinin bu ülkede bulunduğu teyit edildi. Bu kapsamda, Özer hakkında 'kırmızı bülten' yayımlanması amacıyla başsavcılık tarafından düzenlenen talep evrakı aynı gün İçişleri Bakanlığı'na iletildi.

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Eş zamanlı olarak, şüphelinin Türkiye'ye iadesini sağlamak amacıyla Arnavutluk'ta tutuklanması için yine başsavcılıktan temin edilen belgeler, Adalet Bakanlığı'nca yapılan tercüme işleminin ardından gereği için Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı'na iletildi. Şüpheli hakkında kırmızı bülten yayımlanmasına ve Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik taleplerle ilgili sonuçların beklendiği belirtildi.