Türk hayırseverlerden Afrika’ya dost eli

Karabüklü ev hanımı 51 yaşındaki 4 çocuk annesi Zehra Söylemez'in kurduğu dernek aracılığı hayırsever kişi ve kurumların hayırları Afrika'daki Müslümanlara ulaştırıyor. Bu Ramazan ayında Bin 500 aileye gıda kolisi olarak ulaştırıldı. Söylemez hedeflerinin İki bin aile olduğunu söyledi.

10 yaşındayken Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali döneminde Müslümanların gördüğü zulümlerden etkilenmesi üzerine, 41 yıl önce yardım çalışmaları için çeşitli derneklerde gönüllü olarak çalışmaya başladı.Yardım elini daha kurumsal olarak uzatılması için 13 yıl önce Safranbolu Yağmur Dayanışma Derneği kurarak yardımları dernek çatısı altında yapıyor.

Dernek Başkanı Söylemez bu yılda Ramazan ayında Afrika'daki Müslüman kardeşlerimize yapılan hayırlara vesile olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek "Türkiye'de bulunan tüm insani yardım dernekleri Dünya'nın bir ok yerinde Müslüman kardeşlerimize hayır eli uzatanlara aracı oluyoruz. 10 yaşında iken Afganistan'daki kardeşlerimize yapılan zulümden etkilendim. Dünya'nın neresinde bir Müslüman zulüm görüyor, yardıma ihtiyacı varsa Cenabı Allah'ın izni ile yardım elini uzatmak için yola çıktık. Bu yardım kampanyalarını daha çok kişilere ulaştırmak ve kurumsal çatı altında yapmak için 2008 yılında merkezi Safranbolu ilçesinde bulunan Safranbolu Yağmur Derneğini" kurdum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ülkelerine verdiği desteden de ilham alarak Afrikalı Müslüman kardeşlerimize su kuyuları açmak için yola çıktım. Özellikle Afrika'daki insanların kilometrelerce yürüyüp, doldurdukları su da çamur ama başka çareleri yok, onu içiyorlar, onunla temizlik ihtiyaçlarını gideriyorlar. "

SUYUN YANINDA AÇLIKTAN DA KIRILIYORLAR

Afrika'daki kardeşlerimizin açlıktan ölmeleri için de yardım kampanyası düzenlediğini belirten Söylemez" Peygamber efendimizin buyurduğu gibi komşusu açken, tok yatan bizden değildir buyurması, Afrika'daki özellikle çocukların açlıktan yaşamlarını yitirmesi beni çok etkiledi.3 yıl önce Ramazan ayında hayır yapan kişilerin bu hayırlarının Afrika'daki Müslüman kardeşlerimize ulaşması için vesile olmaya başladım."

BU YIL HEDEFİM 2 BİN AİLE

Türk halkı Dünya'da Müslüman kardeşlerine gerçek anlamı ile sahip çıkan tek ülke olduğunu belirten Söylemez "Türkiye Dünya'nın neresinde zulme uğrayan ve yardıma muhtaç bir Müslüman varsa gerçek anlamı ile yardım elini uzatan tek ülke. 2017 yılından beri Afrika'nın çeşitli ülkelerinde aziz şehitlerimizin adını verdiğimiz su kuyuları, mescit, yetimhane ve cami açılışını yaparken, buradaki kardeşlerimizin yiyeceklerinin de olmadığını hatta yetersiz beslenme yüzünden çocukların yaşamlarını yitirdiğine şahit olduk. Maalesef Avrupa ülkeleri Müslüman Afrikalılara gerektiği gıda yardımını yapmıyor. Onun için 3 yıldır Ramazan ayında Türkiye'deki hayırsever kardeşlerimizin ve kurumların gıda yardımlarını ulaşmasında Allah Rızası için aracı olmaya çalışıyoruz. Bu yıl" Bir Koli Şükür" ismi ile hedefimiz olan 2 bin aileye gıda yardımı yapmak. Şu ana gelen gıda yardımı yapmak isteyen kişi ve kurum sayısı Bin 500 ü buldu. Bu hayırların 500 ünü Uganda da, Bin tanesini ise Burundi ülkesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Allah'ın izni ile hedefimiz olan 2 Bin aileye ulaşacağız. Ulaştırdığımız gıda yardımı arasında Mısır Unu, Sıvı Yağ, Pirinç, Şeker, Barbunya gibi gıdalardan oluşuyor. Bu kolileri o ülkeden temin ederek, oradaki ekonomiye de katkımız oluyor. Yardım yapan kişilerin gözü arkada kalmasın, çünkü o ülkedeki yetkililer ve özellikle Karabük Üniversitesin de okuyup ülkelere giden kardeşlerimiz ile organize olup ihtiyaç sahipleri belirleniyor. Gerçek ihtiyaç sahiplerine derneğimizin o ülkelerde bulunan fahri üyelerimiz gözetiminde dağıtarak yapılan hayırların yerine ulaşmasına vesile oluyoruz" dedi.