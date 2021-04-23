Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan önemli mesajlar: Bazı ülkelerce politik amaçlara alet ediliyor

"6 DEVLETLİ BİR BARIŞ HAVZASI OLUŞTURMA' PROJESİ, BÖLGEDEKİ HALKLARA 100 YILIN BARIŞINI GETİREBİLİR"

Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, şunları söyledi:

ERDOĞAN YEGANE DEVLET BÜYÜĞÜ OLDU

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hem Başbakan hem de Cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu vesileyle mesajlar yayımlayan yegane devlet büyüğü oldu. Bu mesajlarda acımızı paylaşan bir ruh ve sürgün döneminde hayatlarını kaybeden halkımız evlatlarının anısına dair bir saygı göze çarpmaktadır. Bize göre bu mesajları gelecekte bir yakınlaşmaya zemin hazırlayabilen olumlu adımlar olarak değerlendirmek yerinde olur. Keşke kendilerinin önerdiği ortak tarih komisyonu oluşturulabilseydi, en az 15 yıllık bir yol alınmış olurdu. Ermenistan ve Türkiye arasında anlaşma protokolleri keşke hayata geçirilebilse, sınırlar açılabilseydi. O zaman Karabağ çatışmasının çözümü de farklı bir mecraya taşınabilirdi. Yine de geç kalındığını düşünmüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kafkasya için önerdiği '6 devletli bir barış havzası oluşturma' projesi, bu bölgedeki halklara 100 yılın barışını getirebilir."