Çocuklar ve aileleri, evlerindeki camları Türk bayraklarıyla süsledikleri, şarkı söyledikleri, şiir okudukları, gösteri yaptıkları etkinlikleri kaydedip Esra Erol'a göndermek için adeta sıraya gidi.

Türkiye’nin çocukları Esra Erol’da buluştu | Video

ESRA EROL'DA 23 NİSAN COŞKUSU

Gelen videoların kendisine büyük bir moral olduğunu ifade eden Esra Erol "23 Nisan'ın Coşkusunu, neşesini içimde hissediyorum. Bu bayramın dünyada eşi benzeri yok. Çocuklar sadece ana babaların değil, hepimizin. Bunu hiç unutmayalım. Sizlerden çocuklarımızın 23 Nisan şiirleri, şarkıları söylediği videolar istemiştim. Beni video yağmuruna tuttunuz. Hepsi o kadar güzeldi ki çocuk bahçesine düşmüş gibi oldum." dedi.

ESRA EROL GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdülüğünün hazırlamış olduğu videoyu da yayınlayan Erol gözyaşlarına hakim olamadı.