101 okuldan 101 balon gökyüzüne bırakıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 101 okul belirledi. TBMM'nin açılışının 101. yılı anısına 23 Nisan'a özel olarak hazırlanan marş eşliğinde 101 okuldan eş zamanlı olarak 101'er kırmızı ve beyaz renkli balon çocuklar tarafından gökyüzüne bırakıldı. Güngören'de bulunan 50. Yıl Ahmet Merter İlkokulu da kutlamanın adreslerinden biri oldu. Okul bahçesine toplanan çocuklar saat 10.00'da ellerindeki kırmızı ve beyaz renkli balonları gökyüzüne bıraktı. Havadan görüntülenen kutlama görsel şölen oluşturdu. İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, "Hastanede ve evde eğitim gören çocuklarımızla çevrim içi buluşacağız" dedi.Fatih Belediyesi maskot bando ve üstü açık Vosvoslardan oluşan kortejle sokakları dolaşarak miniklere köpük balon hediye etti. Çocuklar evlerinden çıkamadıkları için uzatılan sepetlerden hediyelerini aldı. Bağcılar Belediyesi "Başkan'la Süper Gezi" çekilişiyle belirlenen 23 öğrenciyi Ankara'ya götürdü.