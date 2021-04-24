'1915 Olayları' metninde skandal İstanbul detayı

İSTANBUL'UN ADINI DEĞİŞTİRDİ

Açıklamanın devamında ise 'Konstantinopolis' ifadesinin kullanıldığı ilgili kısmı şu şekilde:



"24 Nisan 1915'ten itibaren Konstantinopolis'teki Ermeni aydın ve cemaat liderlerinin Osmanlı yetkilileri tarafından tutuklanmasıyla bir buçuk milyon Ermeni tehcir edildi, katledildi, imha politikasıyla öldürüldü. Meds Yeghern'in (Büyük Felaket) kurbanlarını onurlandırıyoruz, böylece olanların dehşeti tarihte asla kaybolmasın. Nefretin tüm yıpratıcı etkisine karşı daima tetikte kalmamız için hatırlamalıyız."

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