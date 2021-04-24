Akif Çağatay Kılıç’tan Biden’in 'Soykırım' ifadesine sert tepki

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Başkanı Joe Biden'in sözde Ermeni soykırım iddialarına ilişkin olarak, "Talihsiz bir açıklama yapmıştır. Başkan Biden'in bugünkü değerlendirmesinin bizim açımızdan, ABD'nin devlet anlayışına uygun itidal yaklaşımı kaybetmiş olması nedeniyle ciddi bir hayal kırıklığı yarattığı vurgulamak isterim.

"LEKELENMEYECEK KADAR BERRAK VE TEMİZDİR"

Bu açıdan ABD yönetiminin ortaya koymuş olduğu yaklaşım bizim nezdimizde kabul edilemez. Bu tavır, tarihi gerçeklerden kopuktur ve ABD iç siyasetindeki sığ lobicilik faaliyetinin yansımasıdır. Tarih, gerçekle ilgisi olmayan haksız hukuksuz bir iddiadan yana tavır koyan ABD yönetimini asla affetmeyecektir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletimizin şanlı tarihi, bu gerçek dışı açıklamalar ve karalamalarla lekelenmeyecek kadar berrak, parlak ve temizdir." ifadelerini kullandıç