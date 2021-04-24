Antalya Büyükşehir'de çelenk koyma işi zabıta başkanına kaldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, TBMM'nin açılışının 101'inci Yıldönümü ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda şaşırtan bir uygulamaya imza attı.

Kentteki tüm belediye başkanları kutlamalara katılıp konvoyla ilçelerini turlarken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in büyükşehir hizmet binası önündeki törene bu yıl katılmaması dikkat çekti. Büyükşehir önünde düzenlenen ve sosyal mesafeye dikkat edilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Ardından Zabıta Hizmetleri Daire Başkanı Osman Küçük, belediye önündeki Atatürk büstüne çelenk sundu

GEÇEN YIL VARDI BU YIL YOKTU

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçtiğimiz yıl düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinde Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki Atatürk büstüne çelenk sunmuştu. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve zabıta personeli katılmıştı. Ancak bu yıl düzenlenen törene Böcek katılmadı. Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer ile genel sekreter yardımcıları da bu yıl düzenlenen törende katılmaması dikkat çekti.