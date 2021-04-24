Antalya'da acı olay! "Gitti gül gibi oğlum"

Antalya'da iş bitimi Konyaaltı ilçesindeki iş yerinden Muratpaşa ilçesindeki evlerine dönerken Sakıp Sabancı Bulvarında bayrak asmak için yola park eden vincin demir ayağına çarparak hayatını kaybeden 22 yaşındaki motor kurye Murat Sungur 'un ailesi gözyaşlarına boğuldu. Gece saatlerinde Güllük Caddesi'ndeki evlerine seyir halinde olan Murat Sungur'un kullandığı motosiklet, Antalyaspor bayrağı asmaya gelen Nevzat B.'nin park ettiği vincin demir ayağına çarptı.
100 METRE SÜRÜKLENDİ
Korkunç kazada motosiklet sürücüsü Murat Sungur savrulurken, motosiklet ise devrilerek yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motor kurye Sungur'un olay yerinde hayatını kaybetti.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Kazada hayatını kaybeden murat Sungur'un babası Fevzi annesi Nely Sungur gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun motor kurye olarak çalıştığını belirten baba Fevzi Sungur, "Gece çalıştığı iş yerinden eve dönerken kaza meydana gelmiş, Yolda hiçbir güvenlik önlemi tedbir yok. Bu kaza değil resmen cinayet" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.
BUBİ TUZAĞI GİBİ
Anne Nely Sungur ise, "Gitti gül gibi oğlum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Kazanın tam bir cinayet olduğunu da belirten acılı anne, "Niçin yolda önlem alınmadı.
Benim çocuğumun kaskı takılı idi. Resmin yola bubi tuzağı kurulmuş" diye konutu. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Murat Sungur'u yakınları ve sevenlerini gözyaşları arasında Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Baba zi Sungur davacı ve şikayetçi olacaklarını söyledi.