Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bakan Varank'tan DEVA Partisi'ne 1915 olayları tepkisi: Bu açıklama ancak mandacı bir kafadan çıkar
Giriş Tarihi: 24.4.2021 23:26 Son Güncelleme: 24.4.2021 23:34

Bakan Varank'tan DEVA Partisi'ne tepkisi: Bu açıklama ancak mandacı bir kafadan çıkar

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Bakan Varank'tan DEVA Partisi'ne 1915 olayları tepkisi: Bu açıklama ancak mandacı bir kafadan çıkar

Sanayi ve Ticaret Bakanı , DEVA Partisi’nin ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin ardından yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Mustafa Varank; “Türkiye’ye geçmişten ders çıkarmayı salık veren bu açıklama ancak mandacı bir kafadan çıkar” ifadelerini kullandı.

Ali Babacan'ın genel başkanı olduğu DEVA Partisi, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin ardından yazılı açıklamada bulundu.

DEVA Partisi'nin açıklamasında; şu iddialara yer verildi:

"Uluslararası alanda maalesef küçük düşürülmemizin nedeni iç ve dış politikada kötü yönetim, zayıflayan ekonomi ve gücümüzdür. İdealimiz ülke içinde ve dışında barıştır. Geçmişe saplanıp kalmak değil, geçmişten ders çıkararak güzel yarınlar inşa etmektir."

VARANK: BU AÇIKLAMA ANCAK MANDACI BIR KAFADAN ÇIKAR

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi'nin söz konusu açıklamasına tepki gösterdi ve "Türkiye'ye geçmişten ders çıkarmayı salık veren bu açıklama ancak mandacı bir kafadan çıkar. Batılı efendilerinin korkusundan kendi tarihine ihanet etmekten çekinmeyen bu zihniyetten bu ülkeye hayır gelmez. Türkiye güçlü yarınları, şanlı ve şerefli geçmişiyle inşa ediyor" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Varank'tan DEVA Partisi'ne 1915 olayları tepkisi: Bu açıklama ancak mandacı bir kafadan çıkar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA