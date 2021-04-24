Bakan Varank'tan DEVA Partisi'ne 1915 olayları tepkisi: Bu açıklama ancak mandacı bir kafadan çıkar

VARANK: BU AÇIKLAMA ANCAK MANDACI BIR KAFADAN ÇIKAR

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi'nin söz konusu açıklamasına tepki gösterdi ve "Türkiye'ye geçmişten ders çıkarmayı salık veren bu açıklama ancak mandacı bir kafadan çıkar. Batılı efendilerinin korkusundan kendi tarihine ihanet etmekten çekinmeyen bu zihniyetten bu ülkeye hayır gelmez. Türkiye güçlü yarınları, şanlı ve şerefli geçmişiyle inşa ediyor" dedi.