Biden 1915 Olayları için 'Soykırım' dedi; CHP'den ses çıkmadı!

Özalan, Kaftancıoğlu için "Kemal Kılıçdaroğlu'nun ölümüne sahip çıktığı ve Meral Akşener'in 'Değerli il başkanımız' dediği Canan Kaftancıoğlu'nun, Türkiye düşmanı paylaşımı... Takiyyeci, sinsi muhalefetin gerçek yüzüdür Canan Kaftancıoğlu" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN SKANDAL '1915 OLAYLARI' KARARI

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları ile ilgili iddia edilen sözde soykırım hakkında skandal bir açıklamada bulundu. Biden, olayları "soykırım" olarak niteledi ve "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı'nın kendini bilmez skandal açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki geldi.

CHP'DEN SES ÇIKMADI

Biden'ın skandal açıklamasına Türkiye'den peş peşe sert tepkiler gelirken, Canan Kaftancıoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşım yapmaması dikkat çekti. CHP'in ortağı HDP de 1915 Olayları için 'Soykırım' ifadesini kullanmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: ABD'den skandal '1915 Olayları' kararı! Türkiye'den sert tepki: Sözcükler tarihi değiştiremez

HDP'den sonra Boğaziçi provokatörleri de 'Soykırım' dedi!