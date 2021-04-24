Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den skandal bildiriye tepki: CHP ve İYİ Parti net tutum almalı

CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, HDP'nin 1915 Olayları ile ilgili skandal bildirisine karşı sessiz kalan CHP ve İYİ Parti'ye tepki gösterdi.

"İÇİMİZDEKİ BU ÇATLAĞI KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

"Tabi çok üzgünüz. HDP neye dayanarak böyle açıklama yapıyor." diyerek tepkisin idile getiren Mehmet Sevigen, "Türkiye'nin en çok barışa ihtiyacı olduğu dönemde, ABD'den gelen asılsızca, astı astarı olmayan bu açıklamalara karşı dik durmak gerekirken bütünleşmek gerekirken, içimizdeki bu çatlağı kabul etmek mümkün değil. Çok yanlış yapıyorlar." dedi.

"CHP VE İYİ PARTİ'NİN TEPKİ GÖSTERMESİ GEREKİYOR"

CHP ve İYİ Parti'nin HDP'nin skandal bildirisine karşı sessiz kalmasıyla ilgili konuşan Mehmet Sevigen, "CHP ve İYİ parti'nin mutlaka tepki göstermesi gerekiyor. Nasıl ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamasına tepki gösteriyorlarsa, içeride de HDP'nin açıklamasına tepki göstermeliler. HDP'nin bu açıklamaları hiç doğru değil. Türkiye'nin birlik ve beraberliğine zarar verecek bu açıklamalardan kaçınmak gerek." dedi.

Sevigen, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"HDP bu açıklamayı, Doğu ve Güneydoğu'da işkence gören Kürtler'in torunlarına yapsın. Camilerin içerisinde Ermeni güçleri tarafından canlı canlı yakılan insanların torunlarına yapsın. Erzurum'da Van'da camilere doldurup yaktıkları o insanların kokuları geliyor hala. HDP bu açıklamayı, bu insanların torunlarına anlatabilecek mi?

ABD, Kızıldereli'lere yaptığı katliamı, Kuzey Irak'ta yaptı. Amerika'nın tüm bu yaptıklarını gözler önüne serip, yarın da parlamentoda tüm partiler birlik olup bunları anlatması gerekiyor."