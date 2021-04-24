Evlatları için 600 gündür PKK’ya karşı direniyorlar

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde annelerin başlattığı evlat nöbeti 600'üncü gününe girdi. 600 gündür ne yağmur ne kar demeden PKK'ya karşı evlatları için direnene annelerin eylemi sayesinde 24 aile çocuğuna kavuştu. 3 aile ile başlayan 600 günde 228 aileye yükselen eylem Türkiye'nin çeşitli kentlerinde ve yurt dışındaki aileleri de cesaretlendirdi.

Diyarbakır'da başlayan eylemler, önce Almanya'da ardından İzmir, Şırnak, Van, Hakkâri ve Muş'ta başladı. Ailelerin eylemine Türkiye'nin dört bir yanından ve Dünya'nın çeşitli yerlerinden destek ziyaretleri yapılarak, annelerin yalnız olmadıkları mesajı verildi. Bu süre içerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır annelerine desteğini sık sık dile getirirken, Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş, kente gelen bakanların da aralarında bulunduğu onlarca kişi, dernek, grup aileleri ziyaret etti. HDP'nin kapatılması için hazırlanan kapatma iddianamesinde mağdur olarak yer alan Diyarbakır annelerinin eylemi HDP'yi yerinden etti. Annelerin eylemi nedeniyle bir gece yarısı HDP, eylem çadırının bulunduğu İl Binasını kapatmak zorunda kaldı. Binayı boşaltan HDP'liler, bir daha il binasına gelemediler.