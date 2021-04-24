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Giriş Tarihi: 24.4.2021 10:12

FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak devam eden bir soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 10 kişiden 4 kişi tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik olarak, 20 ve 22 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası olan şüphelilerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli adliyesine sevk edilen şüphelilerden 3'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrolle serbest kalırken, 4 kişi tutuklandı. 3 kişi ise nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol ile serbest kaldı.

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FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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