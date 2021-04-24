FETÖ operasyonunda Gülen imzalı saat çıktı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve itirafçıların beyanları doğrultusunda kimlikleri tespit edilen, içinde ihraç edilen öğretmen ve vergi müfettişlerinin de bulunduğu 18 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda eski bir asker olan ve FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasında mahrem imam olduğu öğrenilen ve şu anda özel sektörde çalışan bir kişide teröristbaşı Fetullah Gülen imzalı saat ele geçirildi. Ayrıca aramalarda F serisi 1 dolar bulundu.Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin ihraç edilen öğretmen, ihraç edilen vergi müfettişi ve özel sektörde çalışan kişilerden oluştuğu öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin örgütün mahrem ve bölge yapılanmasında sorumlu oldukları belirlendi. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.