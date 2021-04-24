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Giriş Tarihi: 24.4.2021 16:56 Son Güncelleme: 24.4.2021 16:58

'dan 'nin skandal '1915 olayları' açıklamasına tepki

AA
Fuat Oktay'dan HDP'nin skandal '1915 olayları' açıklamasına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , 'nin 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı skandal açıklamaya tepki gösterdi. Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eli kanlı terör örgütü destekçileri asılsız Ermeni iddialarının peşine takılıp bir kez daha Türkiye'yi ve milletimizi hedef aldılar. Yazıklar olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eli kanlı terör örgütü destekçileri asılsız Ermeni iddialarının peşine takılıp bir kez daha Türkiye'yi ve milletimizi hedef aldılar. Yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

Oktay, şunları kaydetti:

"Teröriste terörist diyemeyen, elbette bir asır önce komşusunu sırtından hançerleyen Ermeni çetelerinin mezalimini görmezden gelecek, her zaman yaptığı gibi tarihi çarpıtacaktır. Ya onların peşine takılan CHP, İYİ Parti ve şurekasına ne demeli?"

Bu açıklama Ermenistan'dan değil HDP'den! Sözde soykırım ile ilgili skandal bildiri! Alçak ifadeler...

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Fuat Oktay'dan HDP'nin skandal '1915 olayları' açıklamasına tepki
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