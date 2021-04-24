HDP'den sonra Boğaziçi provokatörleri de 'Soykırım' dedi!

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması sonrasında provokatörler devreye girmiş, yasa dışı eylemler başlatılmıştı. Kadıköy'deki izinsiz gösterilerde ise vandallık görüntüleri basına yansımıştı. Boğaziçi provokasyonunun yönetildiği sosyal medya hesaplarından Boğaziçi Dayanışması isimli Twitter hesabından paylaşımlar yapılmaya başlanmıştı. Boğaziçi Dayanışması, HDP çizgisini benimsediklerinin altını çizmek için HDP'ye sahip çıkan paylaşımlar yapmış, HDP'li Milletvekili Hüda Kaya ile Ömer Faruk Gergerlioğlu (eski milletvekili) sahip çıkmışlardı.

HDP'YE SELAM DURAN BOĞAZİÇİ DAYANIŞMASI SÖZDE 'ERMENİ SOYKIRIMI'NI ANDI

Boğaziçi Dayanışması hesabı bu sefer HDP'nin sözde 'Ermeni Soykırımı' bildirisine adete destek mahiyetinde bir paylaşım yaptı. Boğaziçi Dayanışması HDP'nin skandal bildirisinde geçen "106'ncı yıldönümünde bu toprakların kadim halkı olan Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımı, yaşanmış olan büyük felaketi ve insanlık trajedisini yüreğimizde hissediyor, katledilenleri saygı ve rahmetle anıyoruz" cümleleri anımsatan paylaşımlarda bulundu.

Boğaziçi Dayanışması'nın sosyal medya hesabından sözde 'Ermeni Soykırımı' ile ilgili HDP'nin dilini andıran skandal ifadelerinde "1915 Ermeni Soykırımı'nın 106'ıncı yıl dönümünde Ermeni halkının acısını paylaşıyor, onurlu direnişlerini saygıyla selamlıyoruz" denildi.

İŞTE BOĞAZİÇİ DAYANIŞMASINDAN SKANDAL İFADELER

Boğaziçi Dayanışması sosyal medyadan tam olarak şunları yazdı: "Mayıs 1915'te İttihat ve Terakki önderlerine suikast iddiasıyla yargılanarak idam edilen Hınçak Partisi üyesi Paramaz (Matteos Sarkisyan) mahkemede yaptığı savunmada şöyle diyordu: "Bu ülkenin refahı için yapmadığımız ne kaldı?" "Ermenilerin ve Türklerin kardeşliğini sağlamak için öylesine fedakarlıkları kabul ettik. Ne kadar enerji tükettik, ne kadar çok kanımızı akıttık... Bizim karşılaştığımız nedir? Yalnızca çabalarımızı yok saymakla kalmadınız, bilinçli olarak bizi imha etmeye çalıştınız. Şunu unuttunuz ki Ermenilerin imha edilmesi bütün Türkiye'nin yıkımı demektir." 1915 Ermeni Soykırımı'nın 106'ıncı yıl dönümünde Ermeni halkının acısını paylaşıyor, onurlu direnişlerini saygıyla selamlıyoruz."

BOĞAZİÇİ PROVOKATÖRLERİ HDP'NİN ÇİZGİSİNİ BENİMSEDİ

Boğaziçi Dayanışması hesabı daha öncede HDP'ye sahip çıkan paylaşımlar yapmış, HDP'li Milletvekili Hüda Kaya ile Ömer Faruk Gergerlioğlu (eski milletvekili) sahip çıkmıştı. HDP çizgisini benimsediklerini adeta açıklayan Boğaziçi Dayanışması hesabından, "Bize HDP'li belediyelere atanan kayyumlardan, tutuklu HDP'lilerden, keyfi gözaltılardan, KHK'lılardan, zulme uğrayan diğer kesimlerden bahsetmeyin diyenler artık anlamalılar ki, Türkiye'de demokrasi mücadelesi verenlerin kaderi de mücadelesi de ortaktır! Kurtuluş Yok Tek Başına! Başta Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu olmak üzere, direnişimize ilk günden beri destek veren ve bugün soruşturmalarla ifade özgürlükleri kısıtlanmaya çalışılan HDP'li milletvekillerine yapılan saldırıların kaynağını okulumuza kayyum atanlardan tanıyoruz. Köşeye sıkıştıkça saldırganlaşan iktidar bloğunun zulmüne karşı herkesi dayanışmaya çağırıyoruz" denilmişti.