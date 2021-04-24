HDP'nin skandal bildirisine sessiz kalan CHP ve İYİ Parti'ye AK Parti'li Hasan Turan'dan sert tepki! "Türkiye karşıtı bir ittifaka dönüşmektedir"

24 Nisan'ın gelmesiyle birlikte sözde soykırım tartışması her yıl olduğu gibi yine alevlendi. Milletin vergilerinden Meclis'te maaş alan, seçimlerde milyonlarca lira ödenek alan HDP, bir kez daha Türkiye'nin karşısında durarak sözde soykırımı tanıma ve yüzleşme çağrısı yaptı. HDP'nin soykırım yalanını ABD'den önce sahiplenmesi, ve bunu dile getirmesi tepkilere neden olurken, Millet İttifakı cephesinden bir açıklama yapılmadı. İttifak ortakları CHP ve İYİ Parti, HDP'nin bu skandal açıklamalarına yönelik bir açıklamada bulunmazken, Kılıçdaroğlu ve Akşener de bildiriye sessiz kaldı.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ!

AK Parti İstanbul milletvekili Hasan Turan, Millet İttifakı'nın sessizliğine tepki göstererek, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulundu:

Hain terör örgütünün sözcülüğünü yapan siyasi partinin resmi sayfasından atılan "Ermeni Soykırımı" tweeti ABD Başkanının açıklamasından çok önceydi. Aradan saatler geçmesine rağmen başta CHP ve İYİ Partiden bu provokatif twite ne yazık ki net bir açıklama veya tepki gelmedi.

Anlaşılıyor ki fidan dikme jestine karşılık CHP ve İYİ Partide bu Soykırım yalanına ortak olarak karşılık vermektedir.

Bazı siyasi hesaplarla, siyasi ihtiras ve çıkarlarını milli menfaatlerimizin önüne koyanları milletimize havale ediyorum.