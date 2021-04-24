HDP'nin skandal bildirisine sessiz kalan CHP ve İYİ Parti'ye AK Parti'li Hasan Turan'dan sert tepki! "Türkiye karşıtı bir ittifaka dönüşmektedir"

24 Nisan'ın gelmesiyle birlikte sözde soykırım tartışması her yıl olduğu gibi yine alevlendi. Milletin vergilerinden Meclis'te maaş alan, seçimlerde milyonlarca lira ödenek alan HDP, bir kez daha Türkiye'nin karşısında durarak sözde soykırımı tanıma ve yüzleşme çağrısı yaptı. HDP'nin soykırım yalanını ABD'den önce sahiplenmesi, ve bunu dile getirmesi tepkilere neden olurken, Millet İttifakı cephesinden bir açıklama yapılmadı. İttifak ortakları CHP ve İYİ Parti, HDP'nin bu skandal açıklamalarına yönelik bir açıklamada bulunmazken, Kılıçdaroğlu ve Akşener de bildiriye sessiz kaldı.
AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ!
AK Parti İstanbul milletvekili Hasan Turan, Millet İttifakı'nın sessizliğine tepki göstererek, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulundu:
Hain terör örgütünün sözcülüğünü yapan siyasi partinin resmi sayfasından atılan "Ermeni Soykırımı" tweeti ABD Başkanının açıklamasından çok önceydi. Aradan saatler geçmesine rağmen başta CHP ve İYİ Partiden bu provokatif twite ne yazık ki net bir açıklama veya tepki gelmedi.
Anlaşılıyor ki fidan dikme jestine karşılık CHP ve İYİ Partide bu Soykırım yalanına ortak olarak karşılık vermektedir.
Bazı siyasi hesaplarla, siyasi ihtiras ve çıkarlarını milli menfaatlerimizin önüne koyanları milletimize havale ediyorum.
AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HASAN TURAN
DİYET BORCUNU ÖDER GİBİ SESSİZ KALANLARI AYIPLIYORUM
Aziz milletimizi, toprak altında yatan binlerce şehitimizi inciten bu kabul edilemez sözlere ve saldırıya tepki dahi veremeyen, yerel ve genel seçimlerdeki işbirliği ve "oturdukları koktukların" diyet borcunu öder gibi sessiz kalanları ayıplıyorum.
Lafa geldimi mangalda kül bırakmayan sözüm ona milliyetçi veya yapmacık antiemperyalist kimliğiyle siyaset yapan tatlı su solcularının sözde Ermeni soykırımı yalanını HDP'nin açıklamasını öteleyip sadece Biden ve ABD üzerinden eleştirmesi bir tiyatrodur.
TÜRKİYE KARŞITI BİR İTTİFAKA DÖNÜŞMEKTEDİR
Türkiye karşıtı her durumda, her olayda karşı cephede yer alan terör sözcüsü yapıya destek veren, cesaretlendiren bu ittifak artık açıkça Türkiye karşıtı bir ittifaka dönüşmektedir.
Millet ittifakı içinde yer alan siyasi partilerin içindeki vatanperver siyasilerin, milletvekillerinin bu pervasızlığa sessiz kalmayacağını bekliyorum.
SIRTINI KATİLLERE DAYAYAN SİYASİ UZANTILARLA İŞBİRLİĞİ YAPMAK...
Sırtını katillere dayayan siyasi uzantılarla işbirliği yapmak, soykırım yalanına ortak olmaktır.
Milliyetçi, maneviyatçı, inkılapçı, ulusalcı, muhafazakar vs kimliğini kaybetmemiş bütün vatanperverlerin bu kirli yapıya, hastalıklı zihniyete olan diyet borcundan vazgeçmesini bekliyoruz.