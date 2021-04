İzmir’deki köprü 3 aydır onarılmayı bekliyor

İzmir Gaziemir'in Emrez Mahallesi'ndeki 219 Sokak ile 220 Sokağı birbirine bağlayan yaklaşık 10 metre uzunluğu ve 4 metre genişliğe sahip beton köprünün altından geçen dere, 2 Şubat'ta yağan sağanak nedeniyle taştı. Taşan sular nedeniyle köprünün korkulukları yıkıldı, asfalt yolda göçükler ve yarıklar meydana geldi. Gaziemir Belediyesi ekipleri köprünün her iki yönüne de beton bloklar yerleştirerek yolu araç trafiğine kapattı. Ancak aralarında çocuklarında bulunduğu yayalar ve motosikletliler, canlarını tehlikeye atarak her an çökme riskiyle karşı karşıya olan köprüyü 3 aydır kullanmaya devam ediyor.





ATMACA: "BİR ÇİVİ BİLE ÇAKMADILAR"



Gaziemir AK Parti Grup Başkanvekili Mimar Uğur İnan Atmaca aylardır tehlike saçan köprüye bir çivi bile çakılmadığını belirtti. Bölgedeki kentsel dönüşüm sorununa da değinen Mimar Atmaca: "Aktepe - Emrez mahallelerimiz 2011 yılında Gaziemir ve İzmir Büyükşehir Belediyesi meclislerinde sonrasında Bakanlar Kurulunda kentsel dönüşüm alanı olarak kabul edildi. Resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. O günden bu güne, ne Gaziemir ne de İzmir Büyükşehir Belediyesi bölgeye bir çivi bile çakmadı. Yerleşik alanlarda halen daha imar planları dahi yapılmadı. En son İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZBETON tarafından milli emlak müdürlüğünden devir alınan boş arsaya ilk etap olarak inşaat yapılacak. Ancak 10 yıl sonra gelen bu adım bölgenin dönüşüm hayallerini gerçekleştirmeye yetmiyor. Kentsel dönüşüm yapılamadığı için bu tür altyapı sorunları da giderilmiyor. Yapılacak altyapı köprü vb. yatırımlar kentsel dönüşüm imar planları ile çakışmaz ise hepsi boşa gidebilir. Belediyeye önerimiz bir an önce yerleşik alana ait 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının yapılması ve bölgenin dönüşümünün ivedilikle gerçekleştirilmesidir" ifadelerini kullandı.





AYGÜLER: "BURASI KARŞIYAKA, BALÇOVA OLSA YAPARDINIZ"



Yaşanan soruna mahalle sakinleri tepki göstermeye devam ediyor. Yetkililere ulaşamadığını belirterek tepki gösteren 67 yaşındaki Hıdır Aygüler ise, "44 senedir burada yaşıyorum. Bu köprü zamanında bizim katkılarımızla yapıldı. 3 aydır ne gelen ne de giden var. Bari mübarek Ramazan ayında burayı yapsaydılar. İnsanlara çile çektiriyorlar. Gaziemir Belediyesi'ni arıyorum telefonlarımızı yüzümüze kapatıyorlar. İzmir büyükşehir belediyesi ise bizim sorumluluğumuzda değil diyor. Hizmet yok. Burası Boğaziçi köprüsü değil. Vatandaşların geçtiği küçük bir köprü sadece. Burası Karşıyaka, Balçova olsa yapardınız. Ama burası gariban muhit, belediye yetkilileri sesini çıkarmıyor. Utanmadan da trafiğe kapalıdır levhasını koyuyorlar. Yazıklar olsun" diye konuştu.