‘Milletimizin iradesi dipdiri bir güçtür’

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, TBMM'nin açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı. Oturumda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Güne Anırkabir'i ziyaretle başlayan ve Ulus'taki tarihi Birinci Meclis'teki törene katılan Şentop TBMM'deki konuşmasında "100 yıl önce vatanımıza tasallut etmeye yeltenenlere karşı milletimizin çelikleşen iradesi, lüzumu halinde aynı şekilde harekete geçecek dipdiri bir güç olarak varlığını sürdürmektedir" dedi./ANKARA